В Самаре прошла 77-я лыжная гонка на призы газеты «Волжская коммуна»

Два дня любителей и профессионалов принимал учебно-спортивный центр «Чайка». На трассы в 15, 10, 5 и 3 километра вышли около 700 человек — от юниоров до ветеранов. Соревнования впервые провели в 1941 году, с тех пор они стали ежегодными.