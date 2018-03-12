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В Самаре прошла 77-я лыжная гонка на призы газеты «Волжская коммуна»
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В Самаре прошла 77-я лыжная гонка на призы газеты «Волжская коммуна» 

ТРК Губерния 12 марта 2018
Два дня любителей и профессионалов принимал учебно-спортивный центр «Чайка». На трассы в 15, 10, 5 и 3 километра вышли около 700 человек — от юниоров до ветеранов. Соревнования впервые провели в 1941 году, с тех пор они стали ежегодными.
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