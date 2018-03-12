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Йохауг возобновит тренировки в составе сборной Норвегии в мае
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Йохауг возобновит тренировки в составе сборной Норвегии в мае 

Спорт-Экспресс 12 марта 2018
Норвежская лыжница Тереза Йохауг возобновит тренировки с национальной сборной в мае, информирует ntb.no. Как отмечается, спортсменка, отбывающая дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, может работать с командой уже сейчас, однако ждет начала подготовки к следующему сезону. Первый сбор сборной Норвегии состоится в мае.
Напомним, что спортсменка была отстранена от соревнований до 18 апреля 2018 года из-за положительной допинг-пробы на клостебол. Первый официальный старт спортсменки состоится в ноябре. Весной она планирует принять участие в соревнованиях на лыжероллерах.
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