Йохауг возобновит тренировки в составе сборной Норвегии в мае

Норвежская лыжница Тереза Йохауг возобновит тренировки с национальной сборной в мае, информирует ntb.no. Как отмечается, спортсменка, отбывающая дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, может работать с командой уже сейчас, однако ждет начала подготовки к следующему сезону. Первый сбор сборной Норвегии состоится в мае.

Напомним, что спортсменка была отстранена от соревнований до 18 апреля 2018 года из-за положительной допинг-пробы на клостебол. Первый официальный старт спортсменки состоится в ноябре. Весной она планирует принять участие в соревнованиях на лыжероллерах.