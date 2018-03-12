Олимпийский чемпион Александр Легков пока не собирается завершать карьеру

В СМИ появилась информация о том, что 34-летний лыжник собирается завершить свою спортивную карьеру.

«Меня еще ждет ближайший чемпионат России, и я стараюсь сейчас поднять свою форму. На этапы Кубка мира я не поехал только потому, что не на сто процентов готов и даю возможность молодым спортсменам показать себя. Также я не хочу забирать у молодых ребят место в сборной. Что касается следующего года и вообще дальнейшей подготовки, я, пожалуй, пока воздержусь от этого разговора, и мы можем вернуться к этому весной. Нужно взвесить все за и против, поговорить с тренером и прийти к конкретному решению», — сказал Легков.

Олимпийский чемпион 10 марта принял участие в лыжной гонке в Пересвете, которая ежегодно проводится в его честь, и показал отличный результат.