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Олимпийский чемпион Александр Легков пока не собирается завершать карьеру
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Олимпийский чемпион Александр Легков пока не собирается завершать карьеру 

РИАМО 12 марта 2018
Фото: РИАМО
Олимпийский чемпион Александр Легков выступит на чемпионате России, пока он не принял решения о завершении спортивной карьеры, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
В СМИ появилась информация о том, что 34-летний лыжник собирается завершить свою спортивную карьеру.
«Меня еще ждет ближайший чемпионат России, и я стараюсь сейчас поднять свою форму. На этапы Кубка мира я не поехал только потому, что не на сто процентов готов и даю возможность молодым спортсменам показать себя. Также я не хочу забирать у молодых ребят место в сборной. Что касается следующего года и вообще дальнейшей подготовки, я, пожалуй, пока воздержусь от этого разговора, и мы можем вернуться к этому весной. Нужно взвесить все за и против, поговорить с тренером и прийти к конкретному решению», — сказал Легков.
Олимпийский чемпион 10 марта принял участие в лыжной гонке в Пересвете, которая ежегодно проводится в его честь, и показал отличный результат.
«Александр Легков в прекрасной физической форме, и его удачное выступление на недавней гонке в Пересвете — тому подтверждение. Спортсмен стартовал вместе с другими олимпийцами — Евгением Дементьевым, Алексеем Петуховым, Никитой Крюковым и пришел первым. Мы ждем от олимпийского чемпиона еще не одну победу и желаем удачной лыжни на ближайшем чемпионате России», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
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