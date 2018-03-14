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Лыжница принесла сборной России шестое золото Паралимпиады
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Лыжница принесла сборной России шестое золото Паралимпиады 

Lenta.ru 14 марта 2018
Фото: ТАСС
Российская лыжница Анна Миленина победила в спринтерской гонке классическим стилем в категории «стоя» на Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Она преодолела дистанцию за 5 минут 11,1 секунды. Второй стала норвежка Вилде Нилсен, отставшая на 3,1 секунды. Бронза досталась канадке Натали Вилки (+3,2).
Для Милениной эта золотая медаль стала первой на Паралимпиаде-2018, для сборной России — шестой. До этого спортсменка завоевала три серебряных награды. 31-летняя лыжница шесть раз побеждала на Играх, семь раз становилась второй и трижды — третьей.
Паралимпийские игры в Пхенчхане проходят с 9 по 18 марта. Российская делегация состоит из 75 человек. Из них 30 атлетов и шесть спортсменов-ведущих. Спортсмены выступают под олимпийским флагом из-за дисквалификации Паралимпийского комитета России.
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