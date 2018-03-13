Россиянин с нарушением зрения выиграл бронзу Паралимпиады

Российский спортсмен Валерий Редкозубов завоевал бронзу в лыжной суперкомбинации среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпиаде в Пхенчхане.

Редкозубов финишировал с результатом 2 минуты 17,1 секунды. Первое место занял словацкий спортсмен Мирослав Хараус (2.14,22), серебро досталось испанцу Йону Сатнакана Маистегуи (2.15,13).

Ранее 13 марта россиянка Екатерина Румянцева завоевала третью золотую медаль на Играх в Пхенчхане. Спортсменка одержала победу в биатлонной гонке на 10 километров в классе «стоя», преодолев дистанцию за 34 минуты 10 секунд.

Россиянин — двукратный чемпион Паралимпиады в Сочи. В 2014 году ему удалось выиграть золотую медаль в слаломе и суперкомбинации. Также Редкозубов занял третье место в гигантском слаломе.

Российские спортсмены отправились на Игры в южнокорейском Пхенчхане в неполном составе. В связи с отстранением Паралимпийского комитета России, отечественные спортсмены выступают под нейтральным флагом. Паралимпийские игры завершатся 18 марта.