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Миленина стала победительницей Паралимпиады в лыжном спринте
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Миленина стала победительницей Паралимпиады в лыжном спринте 

Газета.Ru 14 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Российская лыжница Анна Миленина завоевала золотую медаль в спринте в классе «стоя» на Паралимпийских играх в Пхенчхане, сообщает ТАСС.
Ее результат на финише составил 5 минут 11,1 секунды. Это первая золотая медаль для спортсменки в Южной Корее. Ранее в ее активе значились три серебряных награды.
Серебро досталось норвежке Вилде Нилсен (отставание 3,1). Бронза у канадки Натали Вилки (+3,2).
Паралимпийские игры — 2018. Лыжный спорт. Женщины. Спринт в классе «стоя» 1. Анна Миленина (Россия) — 5:11,1 2. Вилде Нилсен (Норвегия) — +3,1 3. Натали Вилки (Канада) — +3,2
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