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Френцель победил в гонке Гундерсена на этапе КМ по лыжному двоеборью в Норвегии
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Френцель победил в гонке Гундерсена на этапе КМ по лыжному двоеборью в Норвегии 

Чемпионат.com 13 марта 2018
Немец Эрик Френцель победил в гонке Гундерсена на 10 км на этапе Кубка мира по лыжному двоеборью в Тронхейме (Норвегия). Френцель, показавший четвёртый результат в прыжках с трамплина, в гонке на финишной прямой опередил японца Акито Ватабе, ставшего лучшим в прыжках. Замкнул тройку призёров ещё один представитель Германии Фабиан Риссле.
Лыжное двоеборье. Кубок мира. 11-й этап. Тронхейм, Норвегия Гонка Гундерсена. К-124 + 10 км 1. Эрик Френцель (Германия) — 24.09,0. 2. Акито Ватабе (Япония) — +1,0. 3. Фабиан Риссле (Германия) — +28,8.
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