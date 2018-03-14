Лыжница Миленина назвала неожиданным свое золото в спринте на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Анна Миленина не ожидала от себя завоевания золотой медали в спринте в категории «стоя» на Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Об спортсменка рассказала журналистам.

Серебряным призером стала норвежка Вильде Нильсен. Бронзу завоевала канадка Натали Вилки. Миленина стала шестикратной паралимпийской чемпионкой. Ранее на Играх в Пхёнчхане она выиграла серебро в биатлонных гонках на 6 км и 10 км и в лыжной гонке на 15 км.

"Сегодня сошлись звезды, удача была на моей стороне, и все получилось, — сказала Миленина. — Огромное спасибо хочу сказать бригаде смазчиков, лыжи мне помогли. Если честно, не ожидала от спринта даже попадания в призеры. И до финишной черты было непонятно, что у меня будет медаль, но я выдала все, что было".

Миленина назвала сегодняшний день самым счастливым для себя на Играх в Пхёнчхане. «Радости от сегодняшнего дня больше, чем от остальных. Может быть, соперницы устали, а у меня выдержки и опыта больше», — добавила спортсменка.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.