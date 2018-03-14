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Лыжные гонки «Кубок Гайдара» прошли в Текстильщиках
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Лыжные гонки «Кубок Гайдара» прошли в Текстильщиках 

Управа района Текстильщики 14 марта 2018
Фото: Управа района Текстильщики
В воскресенье, 11 марта, на территории Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара на улице Шкулева прошли лыжные гонки «Кубок Гайдара».
— Было очень приятно видеть на лыжне и совсем маленьких спортсменов, и настоящих асов старшей возрастной категории, — рассказали во Дворце творчества.
Старт проходил волнами, по возрастным группам, начиная с 11 часов. Самые младшие участники бежали всего километр. Самые опытные — 3 и 5 км. Лыжню прокладывали и проверяли педагоги Дворца творчества, трасса была промаркирована, но назвать ее легкой не получится: хватало и спусков, и хитрых подъемов.
Тех, кто успешно преодолел всю дистанцию, ждали награды. (ск)
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