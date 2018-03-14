Тарьей Бё остановится на трассе в Хольменколлене, если ему предложат вафлю

Норвежский биатлонист Тарьей Бё отметил, что остановится во время гонки на этапе Кубка мира в Хольменколлене, если ему предложат съесть вафлю. Слова спортсмена приводит "Советский спорт" со ссылкой на NRK.

Во время лыжного марафона, который состоялся 10 марта, норвежец Никлас Дюрхауг остановился рядом с болельщиками, чтобы попробовать вафлю.

"У лыжного марафона в Хольменколлене немного другая концепция. А мы ведь едва выходим за пределы стадиона.

Я видел, как Дюрхауг взял вафлю. Не против попробовать вафли, так что если кто-то принесет вафельницу в субботу, обещаю остановиться", — сказал Бё.

Ранее Уле-Эйнар Бьерндален выступил против бойкота этапа Кубка мира в Тюмени.