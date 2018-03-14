Россиянка Анна Миленина стала шестикратной паралимпийской чемпионкой, одержав победу в Пхенчхане в лыжном спринте классическим стилем. До этого четыре золотых медали Паралимпиад Миленина добыла в лыжах, одну — в биатлоне. Ранее в Пхенчхане она выиграла серебро в биатлонных гонках на 6 км и 10 км, а также в лыжной гонке на 15 км. Спортсменка также является семикратным серебряным призером Паралимпиад и трижды бронзовым, а также 11-кратной чемпионкой мира. Российская сборная с шестью золотыми, шестью серебряными и четырьмя бронзовыми медалями продолжает занимать второе место в общекомандном зачете.