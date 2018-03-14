Ещё
Анна Миленина стала шестикратной паралимпийской чемпионкой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анна Миленина стала шестикратной паралимпийской чемпионкой 

Авторадио 14 марта 2018
Фото: ТАСС
Россиянка Анна Миленина стала шестикратной паралимпийской чемпионкой, одержав победу в Пхенчхане в лыжном спринте классическим стилем. До этого четыре золотых медали Паралимпиад Миленина добыла в лыжах, одну — в биатлоне. Ранее в Пхенчхане она выиграла серебро в биатлонных гонках на 6 км и 10 км, а также в лыжной гонке на 15 км. Спортсменка также является семикратным серебряным призером Паралимпиад и трижды бронзовым, а также 11-кратной чемпионкой мира. Российская сборная с шестью золотыми, шестью серебряными и четырьмя бронзовыми медалями продолжает занимать второе место в общекомандном зачете.
Авторадио: последние новости
Анна Миленина стала шестикратной паралимпийской чемпионкой ЦСКА сыграет с английским "Арсеналом" в 1/4 финала Лиги Европы Двукратная серебряная медалистка ОИ фигуристка Евгения Медведева пропустит ЧМ-2018
 Ещё 59 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение