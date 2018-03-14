Анна Миленина стала шестикратной паралимпийской чемпионкой

Россиянка Анна Миленина стала шестикратной паралимпийской чемпионкой, первенствовав на XII зимней Паралимпиаде в Пхенчхане в лыжном спринте классическим стилем в категории спортсменов с физическими особенностями. В борьбе за золото она опередила норвежку Вильде Нильсен и канадку Натали Уилки.

Пять золотых медалей Паралимпиад Миленина добыла в лыжах, одну — в биатлоне. Ранее в Пхенчхане она выиграла серебро в биатлонных гонках на 6 км и 10 км и в лыжной гонке на 15 км. Спортсменка также является семикратным серебряным призером Паралимпиад и трижды бронзовым, а также 11-кратной чемпионкой мира.

Алексей Бугаев завоевал серебро в горнолыжном гигантском слаломе в категории спортсменов с физическими особенностями.

Михалина Лысова завоевала серебро в лыжном спринте классическим стилем среди спортсменов с нарушением зрения.

Марта Зайнуллина завоевала бронзу в лыжном спринте классическим стилем в категории спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Сборная атлетов из России с шестью золотыми, шестью серебряными и четырьмя бронзовыми медалями продолжает занимать второе место в общекомандном зачете, уступая только сборной США.

На Паралимпиаде-2018, которая продлится до 18 марта, россияне выступают

в усеченном составе

под нейтральным флагом