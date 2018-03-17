Большунов победил в масс-старте на этапе КМ в Фалуне

Россиянин Александр Большунов одержал победу в гонке на 15 км с общим стартом на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне. Большунов преодолел дистанцию за 36 минут 59,8 секунды. Вторым финишировал швед Калле Хальварссон. Тройку призёров замкнул итальянец Франческо Де Фабиани.
Россияне Алексей Полторанин и Алексей Червтокин финишировали на четвёртом и пятом местах. Александр Бессмертных завершил гонку 12-м, Евгений Белов —18-м, а Максим Вылегжанин — 19-м. Адрей Ларьков занял 21-е место, Денис Спицов — 25-е, а Глеб Ретивых — 48-е.
Ранее сообщалось, что финка Криста Пярмякоски победила в масс-старте на этапе КМ в Фалуне.