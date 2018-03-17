Большунов победил в масс-старте на этапе КМ в Фалуне

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Россияне завоевали ещё четыре медали на Паралимпиаде в Пхёнчхане

Россиянка Лысова считает, что не смогла подняться выше третьего места в гонке на 15 км на ПИ-2018 из-за проблем с лыжами