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Большунов победил в масс-старте на этапе КМ в Фалуне
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Лыжник Большунов победил в масс-старте на этапе КМ в Фалуне 

RT на русском 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Россиянин Александр Большунов одержал победу в гонке на 15 км с общим стартом на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне. Большунов преодолел дистанцию за 36 минут 59,8 секунды. Вторым финишировал швед Калле Хальварссон. Тройку призёров замкнул итальянец Франческо Де Фабиани.
Россияне Алексей Полторанин и Алексей Червтокин финишировали на четвёртом и пятом местах. Александр Бессмертных завершил гонку 12-м, Евгений Белов —18-м, а Максим Вылегжанин — 19-м. Адрей Ларьков занял 21-е место, Денис Спицов — 25-е, а Глеб Ретивых — 48-е.
Ранее сообщалось, что финка Криста Пярмякоски победила в масс-старте на этапе КМ в Фалуне.
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