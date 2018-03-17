Шиффрин выиграла горнолыжный слалом на Кубке мира и повторила результат Вонн

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин выиграла слалом на этапе Кубка мира в Оре (Швеция).

Она одержала 12-ю победу в сезоне и 7-ю в слаломе — это её лучшие личные результаты. Хорватская горнолыжница Яница Костелич в сезоне-2000/01 выигрывала восемь слаломов.

Шиффрин повторила результат своей соотечественницы Линдси Вонн (12 побед в сезоне), но рекорд принадлежит шведке Френи Шнайдер (14).

Горные лыжи. Кубок мира. Оре, Швеция Женщины, слалом

1. Микаэла Шиффрин (США) — 1:46.42 2. Венди Хольденер (Швейцария) — 1,58 3. Фрида Хансдоттер (Швеция) — 1,59