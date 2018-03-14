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Лыжные гонки прошли в Косино-Ухтомском
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Лыжные гонки прошли в Косино-Ухтомском 

Управа района Косино-Ухтомский 14 марта 2018
Все, кто остался на праздничные выходные в мартовской снежной столице, мог принять участие в «Лыжных гонках-2018», организованных Молодежной палатой района Косино-Ухтомский.
10 марта на поле у ФОК «Альбатрос» пришли как совсем юные и молодые, так и уже опытные спортсмены-любители.
Малышам и взрослым предстояло преодолеть дистанцию в 3 тысяч метров в классическом стиле. Нужно отметить, что с испытанием спортсмены справились успешно.
Несомненно, борьба за первенство развернулась среди молодежи. По результатам гонки, пальма первенства в молодежном мужском лыжном забеге досталась Николаеву Дмитрию, вторым стал Недоспасов Антон, а замкнул тройку лидеров Даниил Шавочкин.
Все участники гонки получили памятные сувениры в знак участия в гонке — грамоты и футболы..
Фото и видео с Гонки можно найти в группе Молодежной палаты: https://vk.com/molparlam_kosino_ukhtomsky
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