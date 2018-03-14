Лыжные гонки прошли в Косино-Ухтомском

Все, кто остался на праздничные выходные в мартовской снежной столице, мог принять участие в «Лыжных гонках-2018», организованных Молодежной палатой района Косино-Ухтомский.

10 марта на поле у ФОК «Альбатрос» пришли как совсем юные и молодые, так и уже опытные спортсмены-любители.

Малышам и взрослым предстояло преодолеть дистанцию в 3 тысяч метров в классическом стиле. Нужно отметить, что с испытанием спортсмены справились успешно.

Несомненно, борьба за первенство развернулась среди молодежи. По результатам гонки, пальма первенства в молодежном мужском лыжном забеге досталась Николаеву Дмитрию, вторым стал Недоспасов Антон, а замкнул тройку лидеров Даниил Шавочкин.

Все участники гонки получили памятные сувениры в знак участия в гонке — грамоты и футболы..

Фото и видео с Гонки можно найти в группе Молодежной палаты: https://vk.com/molparlam_kosino_ukhtomsky