Финалы Кубка мира по ски-кроссу и могулу пройдут в Межев

После успешного проведения соревнований в 2015 году, курорту Межев снова поручили организацию финалов Кубка мира по могулу и ски-кроссу с 14 по 18 марта 2018. Соревнования по ски-кроссу пройдут на трассе Cote 2000 длиной 1200 м, сообщает пресс-служба Федерации фристайла России.

В Межев приедут медалисты Олимпийских Игр-2018, среди которых российский фристайлист Сергей Ридзик — бронзовый призёр в дисциплине ски-кросс.

В соревнованиях по ски-кроссу примут участие и другие российские спортсмены — Семен Денщиков, Игорь Омелин и Егор Коротков. В женской части соревнований российскую команду будет представлять Анастасия Чирцова.