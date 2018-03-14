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Финалы Кубка мира по ски-кроссу и могулу пройдут в Межев
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Финалы Кубка мира по ски-кроссу и могулу пройдут в Межев 

Российский стадион 14 марта 2018
Фото: Российский стадион
После успешного проведения соревнований в 2015 году, курорту Межев снова поручили организацию финалов Кубка мира по могулу и ски-кроссу с 14 по 18 марта 2018. Соревнования по ски-кроссу пройдут на трассе Cote 2000 длиной 1200 м, сообщает пресс-служба Федерации фристайла России.
В Межев приедут медалисты Олимпийских Игр-2018, среди которых российский фристайлист Сергей Ридзик — бронзовый призёр в дисциплине ски-кросс.
В соревнованиях по ски-кроссу примут участие и другие российские спортсмены — Семен Денщиков, Игорь Омелин и Егор Коротков. В женской части соревнований российскую команду будет представлять Анастасия Чирцова.
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