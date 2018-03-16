Егорова и Услугина в тройке в спринте на этапе Кубка IBU

Немка Юлия Швайгер победила в спринте на этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске. Второе и третье место заняли представительницы России Анастасия Егорова и Ирина Услугина.
Ханты-Мансийск (Россия)
Кубок IBU Женщины
Спринт
7,5 км 1. Юлия Швайгер (Австрия) — 23.19,3 (0 шт. кругов)
2. Анастасия ЕГОРОВА (Россия) — отставание 10.3 (2)
3. Ирина УСЛУГИНА (Россия) — 26,9 (2)
4. Хло Шевалье (Франция) — 27,4 (1)
5. Фелисия Линдквист (Швеция) — 30,4 (1)
6. Алексия Рунггальдьер (Италия) — 48,9 (1)…
9. Евгения ПАВЛОВА (Россия) — 1.04,0 (2)…
12. Кристина РЕЗЦОВА (Россия) — 1.21,1 (3)…
23. Маргарита ВАСИЛЕВА (Россия) — 1.50,9 (5)…
25. Полина ШЕВНИНА (Россия) — 1.56,5 (3)