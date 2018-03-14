Фойц — обладатель Кубка мира по горнолыжному спорту в скоростном спуске

Австрийцы Маттиас Майер и Винсент Крихмайр показали одинаковые результаты в скоростном спуске на финальном этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Оре. Третьим стал швейцарецБит Фойц, который первенствовал в зачёте Кубка мира в данной дисциплине и завоевал «Малый хрустальный глобус».

Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира. Оре, Швеция Мужчины. Скоростной спуск 1. Маттиас Майер (Австрия) — 1.20,21. 1. Винсент Крихмайр (Австрия) — 1.20,21. 3. Бит Фойц (Швейцария) — 1.20,25. Зачёт Кубка мира. Скоростной спуск. Итоговое положение 1. Бит Фойц (Швейцария) — 682. 2. Аксель Луед Свиндаль (Норвегия) — 612. 3. Томас Дрессен (Германия) — 446.