Завершился лыжный чемпионат штаба ВВО

Победители в личном первенстве, с учетом возрастной группы участников, были награждены вымпелами, медалями, грамотами, а показавшие рекордное время и специальными ценными подарками.

В Хабаровском крае на спортивной базе в поселке Ильинка в рамках спартакиады штаба Восточного военного округа состоялись лыжные гонки.

Более 60 военнослужащих боролись за победу в личном и командном зачете на дистанции пять километров.

По результатам напряженной борьбы команды, занявшие призовые места, были награждены кубками и грамотами.

Победители в личном первенстве, с учетом возрастной группы участников, были награждены вымпелами, медалями, грамотами, а показавшие рекордное время и специальными ценными подарками.

После гонки лыжники наслаждались сладким горячим чаем.