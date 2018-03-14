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Завершился лыжный чемпионат штаба ВВО
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Завершился лыжный чемпионат штаба ВВО 

ТК «Звезда» 14 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Победители в личном первенстве, с учетом возрастной группы участников, были награждены вымпелами, медалями, грамотами, а показавшие рекордное время и специальными ценными подарками.
В Хабаровском крае на спортивной базе в поселке Ильинка в рамках спартакиады штаба Восточного военного округа состоялись лыжные гонки.
Более 60 военнослужащих боролись за победу в личном и командном зачете на дистанции пять километров.
По результатам напряженной борьбы команды, занявшие призовые места, были награждены кубками и грамотами.
Победители в личном первенстве, с учетом возрастной группы участников, были награждены вымпелами, медалями, грамотами, а показавшие рекордное время и специальными ценными подарками.
После гонки лыжники наслаждались сладким горячим чаем.
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