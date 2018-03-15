Военнослужащие учебного центра ВВО будут представлять округ в финале чемпионата Вооруженных Сил по лыжным гонкам

Дистанция в 10 км преодолевается по пересеченной местности, на лыжах армейского образца и в военной форме одежды.

Военнослужащие окружного учебного центра подготовки младших специалистов Восточного военного округа, расположенного в Хабаровском крае, одержали победу в предварительном отборочном этапе соревнований среди воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации по лыжным гонкам на 10 км.

Всего на дистанцию вышло более 400 курсантов, сержантов, прапорщиков и офицеров, завоевавших почетное право представлять округ в ходе финального этапа соревнований.

Дистанция в 10 км преодолевается по пересеченной местности, на лыжах армейского образца и в военной форме одежды, а оценивают уровень лыжной подготовки представители Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации, которые после посещения воинских частей военных округов, видов и родов войск распределят места в соответсвии с показанными результатами.