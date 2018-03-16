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Чешский биатлонист: мы рассчитывали на помощь и поддержку Норвегии в вопросе бойкота этапа КМ в России
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Чешский биатлонист: мы рассчитывали на помощь и поддержку Норвегии в вопросе бойкота этапа КМ в России 

RT на русском 16 марта 2018
Чешский биатлонист Ондржей Моравец выразил разочарование тем, что норвежские спортсмены отказались бойкотировать этап Кубка мира в российской Тюмени. «Жаль слышать, что большинство команд поедут в Тюмень. Я понимаю, что немцам и французам было бы сложно принять такое решение, потому что там биатлон является лишь частью больших федераций по лыжным видам спорта, которые объединяют и лыжные гонки, и горнолыжный спорт. У нас же маленькая федерация, которая может принимать самостоятельные решения. Похожая ситуация в Норвегии, поэтому мы рассчитывали на помощь и поддержку со стороны норвежцев», — цитирует чеха норвежское издание NRK.
Ранее американский биатлонист Лоуэлл Бэйли заявил, что ему очень печально видеть российских биатлонистов на этапах Кубка мира.
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