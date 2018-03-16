Омские чиновники посоревнуются в лыжных гонках и стрельбе

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Омской области спустя 12 лет возродили «Спартакиаду чиновников». В 2018 году соревнования пройдут с 23 по 25 марта в Горьковском районе. Состязания пройдут по четырём видам спорта — лыжные гонки, стрельба, шахматы, дартс.

Отметим, что на старт соревнования команды от всех районов области, от всех министерств. Кроме того, поучаствуют и команды сборные «Аппарата губернатора и правительства Омской области» и «Администрации города Омска». Последние два коллектива проведут между собой товарищеский матч по мини-футболу.