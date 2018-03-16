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Омские чиновники посоревнуются в лыжных гонках и стрельбе
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Омские чиновники посоревнуются в лыжных гонках и стрельбе 

АиФ-Омск 20 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Омской области спустя 12 лет возродили «Спартакиаду чиновников». В 2018 году соревнования пройдут с 23 по 25 марта в Горьковском районе. Состязания пройдут по четырём видам спорта — лыжные гонки, стрельба, шахматы, дартс.
Отметим, что на старт соревнования команды от всех районов области, от всех министерств. Кроме того, поучаствуют и команды сборные «Аппарата губернатора и правительства Омской области» и «Администрации города Омска». Последние два коллектива проведут между собой товарищеский матч по мини-футболу.
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