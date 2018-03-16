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Денис Тихомиров: «Победа Федоровой в Кубке мира — это здорово и исторически важно»
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Денис Тихомиров: «Победа Федоровой в Кубке мира — это здорово и исторически важно» 

Спорт-Экспресс 18 часов назад
Президент Федерации сноуборда России (ФСР) и главный тренер национальной команды Денис Тихомиров назвал исторически важной победу Софьи Тихоновой в зачете Кубка мира по слоупстайлу. Россиянка завоевала малый Хрустальный глобус в этой дисциплине, одержав в пятницу дебютную победу на этапе Кубка мира.
— Была дилемма. Софья говорила, что хотела бы выступить на этапе, мы ее поддержали, и федерация разрешила пропустить чемпионат России, потому что получилась накладка на национальное первенство, — цитирует «Р-Спорт» Тихомирова. — Я думаю, что это оправдано. Она победила на этапе и выиграла общий зачет. Это здорово и исторически важно, придаст уверенность на следующий олимпийский цикл. Она еще молодая и может в хорошей форме подойти к следующим Играм, чемпионату мира.
Хочу поздравить с этим достижением! Главное — продолжать готовиться, спокойно готовиться. Это промежуточный этап, есть к чему, стремиться.
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