Денис Тихомиров: «Победа Федоровой в Кубке мира — это здорово и исторически важно»

Президент Федерации сноуборда России (ФСР) и главный тренер национальной команды Денис Тихомиров назвал исторически важной победу Софьи Тихоновой в зачете Кубка мира по слоупстайлу. Россиянка завоевала малый Хрустальный глобус в этой дисциплине, одержав в пятницу дебютную победу на этапе Кубка мира.

— Была дилемма. Софья говорила, что хотела бы выступить на этапе, мы ее поддержали, и федерация разрешила пропустить чемпионат России, потому что получилась накладка на национальное первенство, — цитирует «Р-Спорт» Тихомирова. — Я думаю, что это оправдано. Она победила на этапе и выиграла общий зачет. Это здорово и исторически важно, придаст уверенность на следующий олимпийский цикл. Она еще молодая и может в хорошей форме подойти к следующим Играм, чемпионату мира.

Хочу поздравить с этим достижением! Главное — продолжать готовиться, спокойно готовиться. Это промежуточный этап, есть к чему, стремиться.