Ещё
Норвежцы Клебо и Фалла выиграли Кубок мира в лыжном спринте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Норвежцы Клебо и Фалла выиграли Кубок мира в лыжном спринте 

Вести.Ru 15 часов назад
Фото: Вести.Ru
В шведском Фалуне проходит заключительный этап Кубка мира по лыжному спорту. Стали обладатели малых хрустальных глобусов в спринте у женщин и мужчин.
Шведка Ханна Фальк выиграла заключительную гонку, опередив соотечественницу Юнну Сундберг и норвежку Марит Бьорген, занявших второе и третье места. Россиянки Наталья Матвеева, Юлия Белорукова и Наталья Непряева выбыли в четвертьфинале. В общем зачете победила норвежка Майкен Фалла, второе место у шведки Стины Нильссон, третье — у американки Софьи Колдуэлл.
У мужчин заключительный старт выиграл норвежец Йоханнес Клебо. Второе место у итальянца Федерико Пеллегрино, третьим был француз Люка Шанава. Александр Большунов завершил борьбу в полуфинале. Клебо стал победителем в общем зачете Кубка мира в спринте.
Вести.Ru: последние новости
Лыжница Миленина принесла российской команде шестое золото Паралимпиады Неизвестный препарат помог финской лыжнице выиграть три медали на ОИ в Пхенчхане Российские лыжницы взяли золото и серебро на Паралимпиаде
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение