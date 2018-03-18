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Россияне остались без наград в заключительный день Паралимпиады в Пхёнчхане
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Россияне остались без наград в заключительный день Паралимпиады в Пхёнчхане 

Чемпионат.com 14 часов назад
Фото: Паралимпийский комитет России
В Пхёнчхане подошла к концу соревновательная часть зимних Паралимпийских игр-2018. В заключительный день Паралимпиады российские спортсмены наград не завоевали.
В смешанной лыжной эстафете 4 × 2,5 км Марта Зайнуллина, Анна Миленина, Ирина Гуляева и Михалина Лысова стали шестыми, а в открытой эстафете 4 × 2,5 км российская команда в составе Натальи Кочеровой, Екатерины Румянцевой, Надежды Фёдоровой и Натальи Братюк стала 11-й.
В горнолыжном спорте Мария Папулова заняла четвёртое место в соревнованиях по слалому в классе «стоя», а Александра Францева стала десятой в слаломе среди спортсменов с нарушением зрения.
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