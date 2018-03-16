Фристайлистка Таталина стала пятой по итогам КМ в слоупстайле

Россиянка Анастасия Таталина стала пятой в общем зачёте Кубка мира по фристайлу в слоупстайле. Убедительную победу одержала шведка Дженни-Ли Бурманссон.

Финальный этап соревнований прошёл в Сейсеральме (Италия). Его выиграла американка Каролин Клэйр, набравшая 84,0 очка. Таталина стала пятой, набрав 76,2 балла.

Победителем финального этапа у мужчин стал американец Никлас Геппер. Общий зачёт выиграл швейцарец Андри Рагеттли.

Фристайл. Финал Кубка мира. Слоупстайл. Сейсеральм, Италия Мужчины

1. Никлас Геппер (США) — 92,60. 2. Андри Рагеттли (Швейцария) — 91,20. 3. Джеймс Вудс (Великобритания) — 89,20.

Общий зачёт Кубка мира в слоупстайле

1. Андри Рагеттли (Швейцария) — 420. 2. Фердинанд Даль (Норвегия) — 277. 3. Оскар Вестер (Швеция) — 272.

Женщины

1. Каролин Клэйр (США) — 84,00. 2. Изабель Эткин (Великобритания) — 80,40. 3. Юки Цубота (Канада) — 80,00… 5. Анастасия Таталина (Россия) — 76,20… 14. Лана Прусакова (Россия) — 44,20.

Общий зачёт Кубка мира в слоупстайле

1. Дженни-Ли Бурманссон (Швеция) — 449. 2. Юханне Килли (Норвегия) — 270. 3. Каролин Клэйр (США) — 245… 5. Анастасия Таталина (Россия) — 230… 10. Лана Прусакова (Россия) — 160.