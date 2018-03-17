Андрей Травников принял участие в закрытии лыжного сезона

Напомним, что Андрей Травников уже не в первый раз принимает участие в массовых забегах среди любителей лыжного спорта. Врио губернатора участвовал в ежегодном общероссийском забеге «Лыжня России», который проходил 10 февраля на лыжной базе ИЯФ СО РАН в новосибирском Академгородке.

Вчера, 16 марта, во время встречи со студентами Сибирского института управления, Андрей Травников напомнил, что беговые лыжи — его любимый вид спорта. Также он вместе с сыном любит кататься на горных лыжах, а из летних видов спорта предпочитает велосипед.

Сегодня, 17 марта, Андрей Травников поприветствовал участников Чемпионата и первенства Новосибирска по лыжным гонкам «Закрытие зимнего спортивного сезона». Он пожелал удачи спортсменам на трассе и финише, а также напомнил, что в последние морозные, солнечные дни, надо использовать возможность получить еще один заряд энергии и здоровья.

Напомним, что сейчас на территории Новосибирской области развиваются девять зимних видов спорта (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, хоккей с мячом, фигурное катание, кёрлинг, конькобежный спорт, хоккей, горнолыжный спорт) из них в соответствии с приказом Министерства спорта Российской федерации от 13 августа 2015 г. № 812, четыре вида спорта являются базовыми (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, хоккей с мячом).

В 2016 году появилась спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду.

Спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам базируется в Октябрьском районе Новосибирска и имеет отделения в девяти районах области. Воспитанники

СШОР по лыжному спорту ежегодно принимают участие в более чем 60 соревнованиях областного, межрегионального и российского уровней. Из них около половины (30) проводятся на территории региона. Среди них «Лыжня России», первенства и чемпионаты районов, городов, области и федерального округа для всех возрастных категорий. Новосибирские лыжники постоянно участвуют в международных стартах в составах сборных команд России практически по всем возрастам.

Кроме того, на II Всероссийской зимней Спартакиаде спортивных школ представители нашей школы с 6 по 11 марта в Уфе в общекомандном зачёте завоевали бронзовые медали (в активе воспитанников СШОР пять наград — два золота и три бронзы).

Крупнейшими соревнованиями по лыжным гонкам на территории Новосибирской области является Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», которая начала проводиться с 2004 года. В 2018 году в этих соревнованиях, приняло участие более 11 тысяч человек.

Состязания прошли на 12 спортивных базах в Новосибирске, Бердске, Венгеровском, Доволенском, Карасукском, Куйбышевском, Маслянинском, Мошковском, Сузунском, Татарском, Чановском и Чистоозерном районах. Самый массовый старт состоялся на лыжной базе Института ядерной физики СО РАН имени Алика Тульского — более трех тысяч участников. На территории Новосибирской области в 34 спортивных школах лыжными гонками занимаются более пяти тысяч детей, их подготовку ведут 187 тренеров. Всего лыжными гонками в регионе занимается 14 324 человек.

В составе сборной команды Российской Федерации в настоящее время семь спортсменов из Новосибирской области. Почти 50 лыжников Новосибирской области выступают во всероссийских официальных спортивных мероприятиях.