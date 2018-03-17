Лыжница Зайнуллина недовольна своим результатом на Паралимпиаде

Российская лыжница Марта Зайнуллина подвела итоги своего выступления на Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

"Весь этот сезон я показывала стабильные результаты, поэтому могла здесь выступить лучше, есть неудовлетворенность, хотя и сделала все, что могла. Трасса сегодня была тяжелой, снег сбит в кашу, но мне придавало сил, что это последняя гонка. И я счастлива, что скоро полечу домой и наконец-то увижу свою дочь", — приводит слова Зайнуллиной ТАСС

На Паралимпиаде-2018 Зайнуллина завоевала серебряную медаль в биатлонной гонке на 10 км и бронзовую награду в лыжном спринте.