Ещё
Нигард и Ковальчик выиграли лыжный марафон в Норвегии, Вокуев — четвёртый
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нигард и Ковальчик выиграли лыжный марафон в Норвегии, Вокуев — четвёртый 

Чемпионат.com 15 часов назад
Норвежский лыжник Андреас Нигард сегодня выиграл марафон «Биркебейнерренет», который проходил в Лиллехаммере. Россияне Ермил Вокуев и Илья Черноусов заняли четвёртое и седьмое места.
В женской гонке победила польская лыжница Юстина Ковальчик.
Лыжные гонки. Марафон «Биркебейнерренет». Лиллехаммер. 54 км, классический стиль Мужчины
1. Андреас Нигард (Норвегия) — 2:33.13,3 2. Тор Асле Йердален (Норвегия) — 0,03 3. Андерс Эукланн (Норвегия) — 2,02 4. Ермил Вокуев (Россия) — 2,16 7. Илья Черноусов (Россия) — 7,28  Женщины
1. Юстина Ковальчик (Польша) — 3:06.09,0 2. Катерина Смутна (Чехия) — 3,05 3. Астрид Ойре Слинд (Норвегия) — 3,55
Чемпионат.com: последние новости
Большунов не смог пройти в финал спринта на лыжном Кубке мира Непряева: к сожалению, я закончила сезон раньше, чем планировала Хиршер одержал 13-ю победу на Кубке мира по горным лыжам и повторил рекорд
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волков нокаутировал Вердума на турнире UFC7
Татьяна Навка рассказала о трагедии2
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Травмированному Кокорину нашли замену1
Медведева высказалась о смене гражданства124
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение