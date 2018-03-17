Норвежский лыжник Андреас Нигард сегодня выиграл марафон «Биркебейнерренет», который проходил в Лиллехаммере. Россияне Ермил Вокуев и Илья Черноусов заняли четвёртое и седьмое места.
В женской гонке победила польская лыжница Юстина Ковальчик.
Лыжные гонки. Марафон «Биркебейнерренет». Лиллехаммер. 54 км, классический стиль Мужчины
1. Андреас Нигард (Норвегия) — 2:33.13,3 2. Тор Асле Йердален (Норвегия) — 0,03 3. Андерс Эукланн (Норвегия) — 2,02 4. Ермил Вокуев (Россия) — 2,16 7. Илья Черноусов (Россия) — 7,28 Женщины
1. Юстина Ковальчик (Польша) — 3:06.09,0 2. Катерина Смутна (Чехия) — 3,05 3. Астрид Ойре Слинд (Норвегия) — 3,55