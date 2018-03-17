Нигард и Ковальчик выиграли лыжный марафон в Норвегии, Вокуев — четвёртый

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Большунов не смог пройти в финал спринта на лыжном Кубке мира

Непряева: к сожалению, я закончила сезон раньше, чем планировала

Хиршер одержал 13-ю победу на Кубке мира по горным лыжам и повторил рекорд