Непряева досрочно завершила сезон из-за болезни

Российская лыжница Наталья Непряева, завоевавшая бронзовую награду зимней Олимпиады-2018 в эстафетной гонке, сообщила о досрочном завершении соревновательного сезона из-за проблем со здоровьем.
«К сожалению, я закончила сезон раньше, чем планировала. Я не сошла с мини-тура, я не настолько слаба, чтобы не выйти на старт из-за вчерашнего инцидента… Я заболела и продолжить участие в гонках не смогу, как бы я этого не хотела», — написала Непряева в своём Instagram.
Ранее сообщалось, что лыжница Марта Зайнуллина завоевала бронзу в лыжной гонке на 5 км в рамках Паралимпиады.