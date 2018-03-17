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Непряева досрочно завершила сезон из-за болезни
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Бронзовый призёр ОИ-2018 в лыжных гонках Непряева досрочно завершила сезон из-за болезни 

RT на русском 14 часов назад
Фото: ТАСС
Российская лыжница Наталья Непряева, завоевавшая бронзовую награду зимней Олимпиады-2018 в эстафетной гонке, сообщила о досрочном завершении соревновательного сезона из-за проблем со здоровьем.
«К сожалению, я закончила сезон раньше, чем планировала. Я не сошла с мини-тура, я не настолько слаба, чтобы не выйти на старт из-за вчерашнего инцидента… Я заболела и продолжить участие в гонках не смогу, как бы я этого не хотела», — написала Непряева в своём Instagram.
Ранее сообщалось, что лыжница Марта Зайнуллина завоевала бронзу в лыжной гонке на 5 км в рамках Паралимпиады.
RT на русском: последние новости
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 Ещё 4 источника 
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