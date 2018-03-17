Голикова стала третьей на 500 м в финале конькобежного Кубка мира

Российская конькобежка Ангелина Голикова заняла третье место в первом забеге на дистанции 500 м в финале Кубка мира, который проходит в Минске (Беларусь). Чешка Каролина Эрбанова одержала победу, австрийка Ванесса Херцог заняла второе место, ещё одна россиянка Ольга Фаткулина была четвёртой. Второй забег на 500 м в финале Кубка мира состоится завтра, 17 марта. Конькобежный спорт. Финал Кубка мира. Минск, Беларусь Женщины, 500 м, первый забег 1. Каролина Эрбанова (Чехия) — 38,28 2. Ванесса Херцог (Австрия) — 0,01 3. Ангелина Голикова (Россия) — 0,12 4. Ольга Фаткулина (Россия) — 0,17