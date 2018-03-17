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Голикова стала третьей на 500 м в финале конькобежного Кубка мира
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Голикова стала третьей на 500 м в финале конькобежного Кубка мира 

Чемпионат.com 12 часов назад
Фото: ТАСС
Российская конькобежка Ангелина Голикова заняла третье место в первом забеге на дистанции 500 м в финале Кубка мира, который проходит в Минске (Беларусь).
Чешка Каролина Эрбанова одержала победу, австрийка Ванесса Херцог заняла второе место, ещё одна россиянка Ольга Фаткулина была четвёртой.
Второй забег на 500 м в финале Кубка мира состоится завтра, 17 марта.
Конькобежный спорт. Финал Кубка мира. Минск, Беларусь Женщины, 500 м, первый забег
1. Каролина Эрбанова (Чехия) — 38,28 2. Ванесса Херцог (Австрия) — 0,01 3. Ангелина Голикова (Россия) — 0,12 4. Ольга Фаткулина (Россия) — 0,17
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