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Логинов занял второе место в общем зачете КМ по сноуборду в параллельном слаломе
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Логинов занял второе место в общем зачете КМ по сноуборду в параллельном слаломе 

ТАСС 12 часов назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 17 марта. Российский сноубордист Дмитрий Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом».
Первое место по итогам сезона занял итальянец Роланд Фишналлер, набравший 2200 очков. На счету российского спортсмена 1800 баллов. На третьем месте австриец Себастьян Кислингер (1380).
На заключительном этапе Кубка мира в немецком Винтерберге победу в параллельном слаломе одержал Фишналлер, вторым стал Кислингер, третье место занял словенский спортсмен Рок Маргуч. Логинов был дисквалифицирован в 1/8 финала.
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