Логинов занял второе место в общем зачете КМ по сноуборду в параллельном слаломе

ТАСС , 17 марта. Российский сноубордист Дмитрий Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом».

Первое место по итогам сезона занял итальянец Роланд Фишналлер , набравший 2200 очков. На счету российского спортсмена 1800 баллов. На третьем месте австриец Себастьян Кислингер (1380).

На заключительном этапе Кубка мира в немецком Винтерберге победу в параллельном слаломе одержал Фишналлер, вторым стал Кислингер, третье место занял словенский спортсмен Рок Маргуч. Логинов был дисквалифицирован в 1/8 финала.