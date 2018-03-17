Хиршер одержал 13-ю победу на Кубке мира по горным лыжам и повторил рекорд 

Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер сегодня победил в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Оре (Швеция).
Второе место занял норвежец Хенрик Кристофферсен, третьим был француз Виктор Мюффа-Жанде.
Хиршер одержал 13-ю победу в сезоне и повторил рекорд, установленныйИнгемаром Стенмарком в сезоне-1978/79 и Херманном Майером на Кубке мира-2001/02.
Горные лыжи. Кубок мира. Оре, Швеция Мужчины, гигантский слалом
1. Марсель Хиршер (Австрия) — 2.13,63 2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 0.23 3. Виктор Мюффа-Жанде (Франция) — 0,26