Хиршер одержал 13-ю победу на Кубке мира по горным лыжам и повторил рекорд

Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер сегодня победил в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Оре (Швеция).

Второе место занял норвежец Хенрик Кристофферсен , третьим был француз Виктор Мюффа-Жанде.

Хиршер одержал 13-ю победу в сезоне и повторил рекорд, установленныйИнгемаром Стенмарком в сезоне-1978/79 и Херманном Майером на Кубке мира-2001/02.

Горные лыжи. Кубок мира. Оре, Швеция Мужчины, гигантский слалом

1. Марсель Хиршер (Австрия) — 2.13,63 2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 0.23 3. Виктор Мюффа-Жанде (Франция) — 0,26