Ещё
Хиршер одержал 13-ю победу на Кубке мира по горным лыжам и повторил рекорд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хиршер одержал 13-ю победу на Кубке мира по горным лыжам и повторил рекорд 

Чемпионат.com 12 часов назад
Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер сегодня победил в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Оре (Швеция).
Второе место занял норвежец Хенрик Кристофферсен, третьим был француз Виктор Мюффа-Жанде.
Хиршер одержал 13-ю победу в сезоне и повторил рекорд, установленныйИнгемаром Стенмарком в сезоне-1978/79 и Херманном Майером на Кубке мира-2001/02.
Горные лыжи. Кубок мира. Оре, Швеция Мужчины, гигантский слалом
1. Марсель Хиршер (Австрия) — 2.13,63 2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 0.23 3. Виктор Мюффа-Жанде (Франция) — 0,26
Чемпионат.com: последние новости
Пярмякоски выиграла масс-старт на Кубке мира, Бьорген — 2-я, Белорукова — 19-я Непряева: к сожалению, я закончила сезон раньше, чем планировала Конькобежка Воронина стала третьей в зачёте Кубка мира на дистанции 3000 метров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волков нокаутировал Вердума на турнире UFC7
Татьяна Навка рассказала о трагедии2
Травмированному Кокорину нашли замену1
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Медведева высказалась о смене гражданства124
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение