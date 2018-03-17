Хиршер выиграл финал Кубка мира и общий зачет в гигантском слаломе, Шиффрин — в слаломе

В гигантском слаломе у мужчин победу одержал австриец Марсель Хиршер, который также стал победителем общего зачета в этой дисциплине. У женщин состоялись соревнования по слалому. Победу в финале Кубка мира и в общем зачете в этой дисциплине одержала американка Микаэлла Шиффрин.

Оре (Швеция) Горнолыжный спорт Кубок мира Финал Мужчины Гигантский слалом

1. Марсель Хиршер (Австрия) — 2.13,63 2. Хенрик Кристоферсен (Норвегия) — 2.13,86 3. Виктор Муффа-Жеанде (Франция) — 2.13,89 Итоговый зачет Кубка мира в гигантском слаломе

Женщины Слалом

1. Микаэла Шиффрин (США) — 980 очков 2. Венди Холденер (Швейцария) — 705 3. Фрида Хансдоттер (Швеция) — 681.