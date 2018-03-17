В гигантском слаломе у мужчин победу одержал австриец Марсель Хиршер, который также стал победителем общего зачета в этой дисциплине. У женщин состоялись соревнования по слалому. Победу в финале Кубка мира и в общем зачете в этой дисциплине одержала американка Микаэлла Шиффрин.
Оре (Швеция) Горнолыжный спорт Кубок мира Финал Мужчины Гигантский слалом
1. Марсель Хиршер (Австрия) — 2.13,63 2. Хенрик Кристоферсен (Норвегия) — 2.13,86 3. Виктор Муффа-Жеанде (Франция) — 2.13,89 Итоговый зачет Кубка мира в гигантском слаломе
1. Марсель Хиршер (Австрия) — 720 очков 2. Хенрик Кристоферсен (Норвегия) — 575 3. Алексис Пинтуро (Франция) — 329… 38. Александр Андриенко (Россия) — 24… 48. Павел Трихичев (Россия) — 15.
Женщины Слалом
1. Микаэла Шиффрин (США) — 1.46,42 2. Венди Холденер (Швейцария) — 1.48,00 3. Фрида Хансдоттер (Швеция) — 1.48,01 Итоговый зачет Кубка мира в слаломе
1. Микаэла Шиффрин (США) — 980 очков 2. Венди Холденер (Швейцария) — 705 3. Фрида Хансдоттер (Швеция) — 681.