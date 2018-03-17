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Немец Риссле одержал победу на Кубке мира по лыжному двоеборью, Яхин — 39-й
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Немец Риссле одержал победу на Кубке мира по лыжному двоеборью, Яхин — 39-й 

Советский спорт 6 часов назад
В сегодняшнем старте победу одержал немец Фабиан Риссле. Вторым стал финн Эро Хирвонен, третьим — японец Акико Ватабе. Россиянин Эрнест Яхин занял 39-е место, его соотечественник Вячеслав Барков стал 43-м.
Клигенталь (Германия) Лыжное двоеборье Кубок мира К-125 + 10 км  1 (1-е место после прыжков с трамплина). Фабиан Риссле (Германия) — 24.06,6 2 (3). Эро Хирвонен (Финляндия) — +12,2 3 (2). Акито Ватабе (Япония) — + 22,1… 39 (31). Эрнест Яхин (Россия) — + 4.45,3… 43 (49). Вячеслав Барков (Россия) — + круг
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