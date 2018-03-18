Немец Риссле победил на этапе Кубка мира по лыжному двоеборью, Яхин — 43-й

Свою вторую победу на этапе одержал немец Фабиан Риссле . Вторым стал его соотечественник Йоханнес Ридзек . На третьем месте японец Акико Ватабе. Россияне Эрнест Яхин и Вячеслав Барков заняли, соответственно, 43-е и 47-е место. Клингенталь (Германия) Лыжное двоеборье Кубок мира К-125 + 10 км 1 (3-е место после прыжков с трамплина). Фабиан Риссле (Германия) — 23.39,8 2 (4). Йоханнес Ридзек (Германия) — + 1,0 3 (1). Акито Ватабе (Япония) — + 5,5… 43 (23). Эрнест Яхин (Россия) — + 3.45,8… 47 (47). Вячеслав Барков (Россия) — + 4.25,2.