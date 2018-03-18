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Немец Риссле победил на этапе Кубка мира по лыжному двоеборью, Яхин — 43-й
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Немец Риссле победил на этапе Кубка мира по лыжному двоеборью, Яхин — 43-й 

Советский спорт 2 часа назад
Свою вторую победу на этапе одержал немец Фабиан Риссле. Вторым стал его соотечественник Йоханнес Ридзек. На третьем месте японец Акико Ватабе. Россияне Эрнест Яхин и Вячеслав Барков заняли, соответственно, 43-е и 47-е место.
Клингенталь (Германия) Лыжное двоеборье Кубок мира К-125 + 10 км  1 (3-е место после прыжков с трамплина). Фабиан Риссле (Германия) — 23.39,8 2 (4). Йоханнес Ридзек (Германия) — + 1,0 3 (1). Акито Ватабе (Япония) — + 5,5… 43 (23). Эрнест Яхин (Россия) — + 3.45,8… 47 (47). Вячеслав Барков (Россия) — + 4.25,2.
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