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Конькобежец Юсков выиграл Кубок мира на дистанции 1500 м
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Конькобежец Юсков выиграл Кубок мира на дистанции 1500 м 

Вести.Ru 7 часов назад
Фото: Вести.Ru
Российский конькобежец Денис Юсков занял первое место в зачете Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров. На заключительном этапе соревнований в Минске Юсков стал вторым в забеге на этой дистанции, показав результат 1 минута 45,64 секунды.
Победу одержал норвежец Сверре Лунде Педерсен (1.45.47), третье место занял другой представитель Норвегии Аллан Даль Йоханссон (1.45,99), отмечает РИА Новости. В нынешнем сезоне Юсков в текущем сезоне Кубка мира набрал 520 очков в забегах на 1500 метров, Педерсен (385) занял второе место, голландец Томас Крол (320) замкнул тройку сильнейших.
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