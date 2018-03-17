Российский конькобежец Румянцев стал вторым на этапе Кубка мира на дистанции 5000 м

МИНСК, 17 марта. Россиянин Александр Румянцев занял второе место на дистанции 5000 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Минске. Спортсмен показал результат 6 минут 23,81 секунды. Победу одержал норвежец Сверре Лунде Педерсен (6.22,15), третьим стал голландец Марсел Боскер (6.24,12). Еще один россиянин Данила Семериков занял четвертое место (6.24,75). В зачете Кубка мира на дистанции 5000 метров победу одержал канадец Тед-Ян Блумен, набравший 486 очков в шести забегах, второе место у Педерсена (445), третье — у голландца Свена Крамера (300). Этап Кубка мира в Минске завершится в воскресенье.