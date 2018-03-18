Ещё
Из-за ветра и сильного снега в Чайковском отменили финальный этап Кубка континента по прыжкам на лыжах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Из-за ветра и сильного снега в Чайковском отменили финальный этап Кубка континента по прыжкам на лыжах 

59.ru 9 часов назад
Фото: 59.ru
Плохая погода не позволила провести в Чайковском 29 финальный этап Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина. Но это не помешало определить лидера соревновательного года. Им стал Мариус Линдвик из Норвегии.
Континентальный кубок — один из крупнейших мировых турниров по прыжкам с трамплина. Он состоит из 29 этапов, которые принимают лучшие спортивные площадки Европы. Местом проведения заключительных этапов в этот раз выбрали СК «Снежинка» в Чайковском. Чтобы участвовать в них, в Пермский край приехали около пятидесяти спортсменов из Чехии, Австрии, Казахстана, Германии, Польши, Словении, Италии, Финляндии и разных городов России.
— Соревнования должны были проходить 17 и 18 марта. Первый день прошел по плану, а во второй состоялись только тренировочные прыжки. От прыжков в зачет Кубка было решено отказаться из-за того, что подул сильный ветер и начался обложной (длительный, равномерно выпадающий на большой территории, ухудшающий видимость) снег. При такой погоде прыжки были небезопасны для спортсменов, — объяснил 59.ru представитель федерации прыжков на лыжах с трамплином и лыжного двоеборья Прикамья Евгений Категов. — Это не уникальная для нашего вида спорта ситуация. Как и принято в таких случаях, результаты соревновательного года мы подвели по показателям 28 этапов вместо 29.
Победитель кубка Мариус Линдвик в качестве награды получил хрустальный глобус.
Ранее пермский прыгун с трамплина Евгений Климов вышел в финал Олимпийских игр в Пхёнчхане.
59.ru: последние новости
В Перми после избиения DJ Smash приостановили членство Александра Телепнева в «Единой России» 30 спортсменов и 24 медали: подводим итоги Паралимпиады-2018 «Я разножанровая»: актриса из Перми Марина Федункив в телеэфире повздорила со Станиславом Садальским
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер «Зенита» решил покинуть Россию38
Российский болельщик помешал биатлонисту Бабикову7
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
У Иванович и Швайнштайгера родился ребенок9
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение