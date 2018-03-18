Из-за ветра и сильного снега в Чайковском отменили финальный этап Кубка континента по прыжкам на лыжах

Плохая погода не позволила провести в Чайковском 29 финальный этап Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина. Но это не помешало определить лидера соревновательного года. Им стал Мариус Линдвик из Норвегии.

Континентальный кубок — один из крупнейших мировых турниров по прыжкам с трамплина. Он состоит из 29 этапов, которые принимают лучшие спортивные площадки Европы. Местом проведения заключительных этапов в этот раз выбрали СК «Снежинка» в Чайковском. Чтобы участвовать в них, в Пермский край приехали около пятидесяти спортсменов из Чехии, Австрии, Казахстана, Германии, Польши, Словении, Италии, Финляндии и разных городов России.

— Соревнования должны были проходить 17 и 18 марта. Первый день прошел по плану, а во второй состоялись только тренировочные прыжки. От прыжков в зачет Кубка было решено отказаться из-за того, что подул сильный ветер и начался обложной (длительный, равномерно выпадающий на большой территории, ухудшающий видимость) снег. При такой погоде прыжки были небезопасны для спортсменов, — объяснил 59.ru представитель федерации прыжков на лыжах с трамплином и лыжного двоеборья Прикамья Евгений Категов. — Это не уникальная для нашего вида спорта ситуация. Как и принято в таких случаях, результаты соревновательного года мы подвели по показателям 28 этапов вместо 29.

Победитель кубка Мариус Линдвик в качестве награды получил хрустальный глобус.