Венг выиграла дистанционный и общий зачеты Кубка мира

Норвежская лыжница Хейди Венг выиграла общий зачет Кубка мира сезона-2017/18. Она набрала 1476 очков. 26-спортсменка второй год подряд становится победительницей общего зачета.
Второе место американка Джессика Диггинс, тройку лучших замкнула норвежка Ингвильд Остберг.
Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, которая расположилась на 13-й строчке. В топ-20 также вошла Анастасия Седова, расположившаяся на 16-й позиции.
Общий зачет Кубка мира
1. Хейди Венг (Норвегия) — 1476
2. Джессика Диггинс (США) — 1436
3. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 1414
4. Криста Пармакоски (Финляндия) — 1220
5. Марит Бьорген (Норвегия) — 1078
6. Сейди Бьорнсен (США) — 956 13. Наталья НЕПРЯЕВА (Россия) — 614 16. Анастасия СЕДОВА (Россия) — 474 29. Юлия БЕЛОРУКОВА (Россия) — 222 47. Анна НЕЧАЕВСКАЯ (Россия) — 127 53. Алиса ЖАМБАЛОВА (Россия) — 112 59. Наталья МАТВЕЕВА (Россия) — 71 78. Евгения ШАПОВАЛОВА (Россия) — 32 79. Татьяна АЛЕШИНА (Россия) — 31 84. Полина КОВАЛЕВА (Россия) — 17 86. Мария ГУЩИНА (Россия) — 15 88. Анна ЖЕРЕБЯТЬЕВА (Россия) — 13 93. Мария ИСТОМИНА (Россия) — 9 94. Лариса РЯСИНА (Россия) — 9 95. Яна КИРПИЧЕНКО (Россия) — 9 100. Лидия ДУРКИНА (Россия) — 4 101. Елена СОБОЛЕВА (Россия) — 4 108. Ирина СЕВЕРИНА (Россия) — 1