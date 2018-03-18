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Венг выиграла дистанционный и общий зачеты Кубка мира
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Венг второй год подряд стала победительницей общего зачета Кубка мира, Непряева — 13-я 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Фото: Reuters
Норвежская лыжница Хейди Венг выиграла общий зачет Кубка мира сезона-2017/18. Она набрала 1476 очков. 26-спортсменка второй год подряд становится победительницей общего зачета.
Второе место американка Джессика Диггинс, тройку лучших замкнула норвежка Ингвильд Остберг.
Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, которая расположилась на 13-й строчке. В топ-20 также вошла Анастасия Седова, расположившаяся на 16-й позиции.
Общий зачет Кубка мира
1. Хейди Венг (Норвегия) — 1476
2. Джессика Диггинс (США) — 1436
3. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 1414
4. Криста Пармакоски (Финляндия) — 1220
5. Марит Бьорген (Норвегия) — 1078
6. Сейди Бьорнсен (США) — 956  13. Наталья НЕПРЯЕВА (Россия) — 614  16. Анастасия СЕДОВА (Россия) — 474  29. Юлия БЕЛОРУКОВА (Россия) — 222  47. Анна НЕЧАЕВСКАЯ (Россия) — 127  53. Алиса ЖАМБАЛОВА (Россия) — 112  59. Наталья МАТВЕЕВА (Россия) — 71  78. Евгения ШАПОВАЛОВА (Россия) — 32  79. Татьяна АЛЕШИНА (Россия) — 31  84. Полина КОВАЛЕВА (Россия) — 17  86. Мария ГУЩИНА (Россия) — 15  88. Анна ЖЕРЕБЯТЬЕВА (Россия) — 13  93. Мария ИСТОМИНА (Россия) — 9  94. Лариса РЯСИНА (Россия) — 9  95. Яна КИРПИЧЕНКО (Россия) — 9  100. Лидия ДУРКИНА (Россия) — 4  101. Елена СОБОЛЕВА (Россия) — 4  108. Ирина СЕВЕРИНА (Россия) — 1
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