Большунов выиграл гонку преследования на этапе КМ

Россиянин Александр Большунов одержал победу в гонке преследования на 15 км на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне. Большунов преодолел дистанцию за 35 минут 03,3 секунды.
Вторым финишировал канадец Алекс Харви. Третьим стал швейцарец Дарио Колонья.
Другой представитель России Максим Вылегжанин финишировал на пятом месте, а Денис Спицов — замкнул топ-10.
Александр Бессмертных, Евгений Белов и Алексей Червоткин заняли места с 21-го оп 23-е соответственно.
Ранее сообщалось, что Марит Бьорген выиграла гонку преследования на этапе КМ в Фалуне.