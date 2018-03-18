21-летний россиянин выиграл два золота КМ за два дня

21-летний российский лыжник выиграл два золота Кубка мира за два дня

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке преследования на 15 километров в рамках финального этапа Кубка мира в шведском Фалуне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

17 марта Большунов одержал победу в масс-старте на 15 километров. Он финишировал с результатом 36 минут 59,8 секунды. Для спортсмена эта победа стала первой на этапах Кубка мира.

21-летний лыжник также выступал в составе российской команды на Олимпийских играх в Пхенчхане. В Южной Корее россиянину удалось завоевать четыре медали — три серебряных (командный спринт, эстафета и гонка на 50 километров) и одну бронзовую в индивидуальном спринте.