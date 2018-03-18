В начале февраля, когда чиновники МОК не пустили на Олимпиаду в Пхенчхане Сергея Устюгова, Александра Легкова, Максима Вылегжанина и многих других наших лыжников, казалось, что оставшимся там ничего не светит.
В конце февраля, когда Игры в Пхенчхане закончились, «оставшиеся лыжники» имели в активе восемь фантастических медалей — всего на одну меньше, чем вся остальная Россия, вместе взятая. И четыре из этих восьми добыл он. Большунов Александр Александрович.
На финише 50-километрового олимпийского марафона он плакал. Долго, судорожно бегая туда-сюда по финишной зоне, то затихая, то опять давая волю эмоциям. И всем, кто смотрел гонку, было понятно, откуда эти слезы. Он хотел золото — и серебра ему было мало.
По ходу гонки Большунов, уже взявший до этого в Пхенчхане три медали, на чудовищном напряжении догнал штатного фаворита Иво Нисканена, готовившегося конкретно к этой дистанции, обошел его, а потом… Потом хитрый финн, повисев у Большунова «на закорках», метнулся на «пит-стоп» за новыми лыжами, прибавил в скорости, отыграл образовавшийся гандикап— и наконец, ушел вперед на последнем подъеме. Ненамного, но этого хватило.
Дальше было много разговоров «задним числом» — мол, Большунову тоже стоило непременно поменять лыжи. Может и стоило…
4 марта в Лахти Большунов шел с лучшим временем почти всю «разделку», но на последних километрах все-таки уступил несколько секунд Алексею Полторанину. После чего, едва преодолев финишную черту, подошел к «коллеге» из Казахстана, сидевшем на «троне» текущего лидера, и, без всякого стеснения (понятно, что наши лыжники с казахскими — изначально запанибрата, но тем не менее), под всеобщий хохот «подвинул» Полторанина на мягком кресле перед телекамерами. Мол, давай-ка, потеснись, нам тут обоим места хватит.
У него вообще было много вторых-третьих мест. Но вчера, наконец, появилось и первое первое. Классический масс-старт в Фалуне Большунов выиграл просто блестяще: в начале финишной прямой он еще отставал от хозяина трассы Калле Хальварссона, но потом развил такую скорость, что шведу оставалось только посочувствовать. Беднягу Калле обгоняла неудержимая Русская электричка. И обогнала.
Потом подсчитали очки-секунды (Большунов в субботу взял вдобавок оба промежуточных «бонусных» финиша), и оказалось, что в воскресенье стартовать наш Сан Саныч будет совсем один. В 38 секундах впереди норвежского «гения лыж» Йоханнеса Клэбо и примерно в 55 — от маститых «зубров» вроде Дарио Колоньи и Мартина Йонсруда Сундбю.
Он стартовал один, он прошел в одиночестве всю дистанцию — и один финишировал. Ближе полуминуты никто так ни разу и не подобрался. Хотя гонка была «коньком», а Большунов вообще-то — «классик». Точка. Шах и мат. Клэбо еле-еле доковылял на 25-м месте.
А после финиша Большунов опять понравился своей искренностью. «Первое место — наконец-то первое место!» Счастливый, улыбчивый, и вообще — молодец.
При этом, мягко говоря, странно то, что на послеолимпийских этапах этого КМ не выступал Сергей Устюгов. Вместе с Большуновым они могли бы составить просто чумовую, убийственную комбинацию. И, надеюсь, еще составят — время, слава богу, есть. Но раз не выступал — значит не выступал. И, так или иначе, новый Большой Лыжник у России в любом случае появился.
Как его зовут, вы уже знаете. Александр Александрович Большунов.
Лыжи Кубок мира. Финал. Фалун (Швеция) Гонка преследования 15 км. Мужчины. Свободный стиль.
Александр Большунов (Россия)
4.44,1 Алекс Харви (Канада)
+47,1 Дарио Колонья (Швейцария)
+47,5 Мартин-Йонсруд Сундбю (Норвегия)
+48,7 Максим Вылегжанин (Россия)
+50,3 Денис Спицов (Россия)
+1.04,2 Андрей Ларьков (Россия)
+1.04,3 Кубок мира. Общий зачет
Йоханнес Клэбо (Норвегия)
Дарио Колонья (Швейцария)
Мартин-Йонсруд Сундбю (Норвегия)
Алекс Харви (Канада)
Александр Большунов (Россия)
Алексей Червоткин (Россия)
Сергей Устюгов (Россия)
Женщины. Общий зачет
Хайди Венг (Норвегия)
Джессика Диггинс (США)
Ингрид Остберг (Норвегия)
Марит Бьорген (Норвегия)
Наталья Непряева (Россия)