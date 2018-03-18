У нас — новый Большой Лыжник. Александр Александрович Большунов

В конце февраля, когда Игры в Пхенчхане закончились, «оставшиеся лыжники» имели в активе восемь фантастических медалей — всего на одну меньше, чем вся остальная Россия, вместе взятая. И четыре из этих восьми добыл он. Большунов Александр Александрович

На финише 50-километрового олимпийского марафона он плакал. Долго, судорожно бегая туда-сюда по финишной зоне, то затихая, то опять давая волю эмоциям. И всем, кто смотрел гонку, было понятно, откуда эти слезы. Он хотел золото — и серебра ему было мало.

По ходу гонки Большунов, уже взявший до этого в Пхенчхане три медали, на чудовищном напряжении догнал штатного фаворита Иво Нисканена , готовившегося конкретно к этой дистанции, обошел его, а потом… Потом хитрый финн, повисев у Большунова «на закорках», метнулся на «пит-стоп» за новыми лыжами, прибавил в скорости, отыграл образовавшийся гандикап— и наконец, ушел вперед на последнем подъеме. Ненамного, но этого хватило.

Дальше было много разговоров «задним числом» — мол, Большунову тоже стоило непременно поменять лыжи. Может и стоило…

4 марта в Лахти Большунов шел с лучшим временем почти всю «разделку», но на последних километрах все-таки уступил несколько секунд Алексею Полторанину . После чего, едва преодолев финишную черту, подошел к «коллеге» из Казахстана, сидевшем на «троне» текущего лидера, и, без всякого стеснения (понятно, что наши лыжники с казахскими — изначально запанибрата, но тем не менее), под всеобщий хохот «подвинул» Полторанина на мягком кресле перед телекамерами. Мол, давай-ка, потеснись, нам тут обоим места хватит.

У него вообще было много вторых-третьих мест. Но вчера, наконец, появилось и первое первое. Классический масс-старт в Фалуне Большунов выиграл просто блестяще: в начале финишной прямой он еще отставал от хозяина трассы Калле Хальварссона, но потом развил такую скорость, что шведу оставалось только посочувствовать. Беднягу Калле обгоняла неудержимая Русская электричка. И обогнала.

Потом подсчитали очки-секунды (Большунов в субботу взял вдобавок оба промежуточных «бонусных» финиша), и оказалось, что в воскресенье стартовать наш Сан Саныч будет совсем один. В 38 секундах впереди норвежского «гения лыж» Йоханнеса Клэбо и примерно в 55 — от маститых «зубров» вроде Дарио Колоньи и Мартина Йонсруда Сундбю.

Он стартовал один, он прошел в одиночестве всю дистанцию — и один финишировал. Ближе полуминуты никто так ни разу и не подобрался. Хотя гонка была «коньком», а Большунов вообще-то — «классик». Точка. Шах и мат. Клэбо еле-еле доковылял на 25-м месте.

А после финиша Большунов опять понравился своей искренностью. «Первое место — наконец-то первое место!» Счастливый, улыбчивый, и вообще — молодец.

При этом, мягко говоря, странно то, что на послеолимпийских этапах этого КМ не выступал Сергей Устюгов. Вместе с Большуновым они могли бы составить просто чумовую, убийственную комбинацию. И, надеюсь, еще составят — время, слава богу, есть. Но раз не выступал — значит не выступал. И, так или иначе, новый Большой Лыжник у России в любом случае появился.

Как его зовут, вы уже знаете. Александр Александрович Большунов.

Лыжи Кубок мира. Финал. Фалун (Швеция) Гонка преследования 15 км. Мужчины. Свободный стиль.

Александр Большунов (Россия)

+47,1 Дарио Колонья (Швейцария)

+47,5 Мартин-Йонсруд Сундбю (Норвегия)

+48,7 Максим Вылегжанин (Россия)

+1.04,3 Кубок мира. Общий зачет

Йоханнес Клэбо (Норвегия)

Дарио Колонья (Швейцария)

Мартин-Йонсруд Сундбю (Норвегия)

Алекс Харви (Канада)

Александр Большунов (Россия)

Сергей Устюгов (Россия)

Женщины. Общий зачет

Ингрид Остберг (Норвегия)