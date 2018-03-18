Канадский фристайлист Микаэль Кингсбери занял первое место в парном могуле на этапе Кубка мира в Мегеве (Франция).
В решающем заезде он опередил француза Бенжамена Каве, на третьей позиции расположился американец Брэдли Уилсон. Россиянин Егор Ануфриев не сумел побороться за награды и завершил соревнования на 11-м месте.
В аналогичной дисциплине у женщин победа досталась американке Джейлин Кауф.
Лыжный фристайл. Этап Кубка мира. Мегеве, Франция
Парный могул. Мужчины
1. Микаэль Кингсбери (Канада)
2. Бенжамен Каве (Франция)
3. Брэдли Уилсон (США)…
11. Егор Ануфриев (Россия).
Женщины
1. Джейлин Кауф (США)
2. Перрин Лаффон (Франция)
3. Жюстин Дюфур-Лапуан (Канада).