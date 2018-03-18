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Корнилов — 19-й на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Норвегии
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Корнилов — 19-й на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Норвегии 

Чемпионат.com 3 часа назад
Норвежцы заняли весь пьедестал на домашнем этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин, который завершился в Викерсунде. Победил Роберт Йоханссон, вторым стал Андреас Штернен, третьим — Даниэль Андре Танде.
Лучший из россиян Денис Корнилов стал 19-м, Евгений Климов занял 33-е место и не отобрался во вторую попытку.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. 18-й этап. Викерсунд, Норвегия Мужчины. К-200  1. Роберт Йоханссон (Норвегия) — 444,3. 2. Андреас Штернен (Норвегия) — 438,9. 3. Даниэль Андре Танде (Норвегия) — 436,6… 19. Денис Корнилов (Россия) — 371,2… 33. Евгений Климов (Россия) — 156,3 (результат первой попытки).
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