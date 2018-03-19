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Гимнасты РФ заняли первое место в командном многоборье на этапе КМ в Германии
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Гимнасты РФ заняли первое место в командном многоборье на этапе КМ в Германии 

Чемпионат.com 16 часов назад
Российские гимнасты стали обладателями золотых наград в командном многоборье на этапе Кубка мира в Штутгарте (Германия).
Сборная России, представленная четырьмя спортсменами, набрала 166,295 балла по итогам шести видов программы (вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, брусья, перекладина). На второй позиции расположились бразильцы, третьими стали японские гимнасты.
За сборную России выступали Владислав Поляшов, Сергей Ельцов, Никита Игнатьев и Артур Далолоян.
Спортивная гимнастика. Этап Кубка мира. Штутгарт, Германия
Мужчины. Командное многоборье
1 Россия — 166,295  2 Бразилия — 165,929  3 Япония — 165,396
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