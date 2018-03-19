Гимнасты РФ заняли первое место в командном многоборье на этапе КМ в Германии

Российские гимнасты стали обладателями золотых наград в командном многоборье на этапе Кубка мира в Штутгарте (Германия).

Сборная России, представленная четырьмя спортсменами, набрала 166,295 балла по итогам шести видов программы (вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, брусья, перекладина). На второй позиции расположились бразильцы, третьими стали японские гимнасты.

Спортивная гимнастика. Этап Кубка мира. Штутгарт, Германия

Мужчины. Командное многоборье

1 Россия — 166,295 2 Бразилия — 165,929 3 Япония — 165,396