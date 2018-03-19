Дополнительные занятия лыжами открыты в Воронцовском парке

Но по просьбам родителей, которым хочется приобщить своих детей к лыжному спорту, тренеры открыли дополнительные группы для детей 8-13 лет.

Набор в группы на занятия в детской лыжной школе, проходящие по вторникам и четвергам с 17:00 до 18:00 уже закрыт. Однако популярность лыжного спорта в Обручевском районе растет и для тех, кто хотел бы присоединиться к занятиям, открыт дополнительный набор в группы, которые будут ждать юных лыжников по понедельникам и средам в то же время, с 17:00 до 18:00. Предварительная запись обязательна: +7 969 034-86-90 (Николай), +7 906 787-01-15 (Александра).