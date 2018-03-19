Елена Вяльбе. Мужикам за сезон — четыре с большим плюсом

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подвела итоги международного сезона-2017/18. Российские спортсмены по итогам прошедшего Кубка мира двадцать раз поднимались на подиум, завоевав также восемь медалей Олимпийских игр-2018.

— У мужиков, в любом случае, это четыре с большим плюсом. Тот же Серега Устюгов, несмотря на то, что не был на Олимпиаде, в начале сезона тоже боролся, и если бы не та болезнь и общее моральное состояние, он бы на последних этапах точно не был бы аутсайдером. Что касается женской команды, то пока еще желаю лучшего, это нормальное явление. Мне кажется, что потенциал свой девчонки пока еще не раскрыли до конца. В частности, наша молодежь. И после вчерашней гонки я им сказала, что и Белорукова, и Седова должны на таких стартах быть как минимум в десятке, а не в двадцатке. По большому счету, у всей команды сезон хороший, рабочий, довольна этим сезоном, работой и тренеров, и сервисеров, вообще всей командой, никого не забывая.

— Кто-то из сборной стал для вас сюрпризом, или все же были готовы к показанным результатам?