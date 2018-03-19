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Закрытие лыжного сезона состоится в Троицке
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Закрытие лыжного сезона состоится в Троицке 

Префектура ТиНАО города Москвы 12 часов назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Лыжные соревнования состоятся 25 марта на Троицкой Спортивно-оздоровительной базе «Лесная». В них смогут поучаствовать как взрослые, так и дети.
— Благодаря такой погоде, лыжный сезон продлился до конца марта. Во время соревнований атлеты должны будут преодолеть несколько дистанций. Минимальное расстояние для лыжников составит три километра, — сообщили сотрудники Спортивно-оздоровительной базы «Лесная».
Для того чтобы проверить свои силы в заездах, все желающие должны будут пройти предварительо регистрацию. Она продлится до 24 марта.
Начало гонки запланировано на 11:00. По завершении соревнований состоится церемония награждения.
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