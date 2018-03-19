Женская сборная Японии в четвёртый раз подряд выиграла Кубок мира

В Такасаки (Япония) завершился Кубок мира по женской борьбе. Победителем турнира стала сборная Японии. В финале японки победили китаянок со счётом 6:4.

Сборная Японии в четвёртый раз подряд выиграла Кубок мира. В общей сложности японкам принадлежит 10 чемпионских титулов.

В матче за бронзовые медали Монголия победила США со счётом 6:4. Монгольские спортсменки в третий раз подряд завоевали бронзу.

Российская сборная в этом году не принимала участия в Кубке мира. 17-18 марта. Такасаки. Япония Женщины. Кубок мира-2018 1. Япония 2. Китай 3. Монголия 4. США 5. Канада 6. Белоруссия 7. Румыния 8. Швеция